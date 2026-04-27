Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in “Sporla Yükselen Kahramanmaraş” vizyonu doğrultusunda kurulan Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Kurulduğu günden bu yana disiplinli çalışması, güçlü kadro yapısı ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan takım, Bölgesel Amatör Lig final etabında gösterdiği üstün performansla Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ne yükseldi.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu’nda büyük bir heyecana sahne olan final etabında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hem oyun kalitesi hem de saha içindeki uyumuyla dikkat çekti. Final etabında Gaziantep Burak Eğitimspor ve Siverek Belediyespor ile karşılaşan takım, rakiplerini geride bırakarak adını Kadın Voleybol 2. Ligi’ne yazdırdı.

Saha İçerisinde Mutlak Üstünlük

Final etabının ilk maçında Gaziantep Burak Eğitim Spor ile kozlarını paylaşan Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk setinden son setine kadar üstün bir oyun sergiledi. İlk seti 25-12, ikinci seti 25-17 ve üçünü seti de 25-17 toplamda 3-0’lık net sonuçla sahadan ayrılan Büyükşehir Belediyespor, adını finale yazdırdı.

Finalde Nefes Kesen Mücadele

Final karşılaşmasında Siverek Belediyespor ile karşılaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, zorlu rakibi karşısında da etkili oyununu sürdürdü. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada her iki takım da ortaya yüksek tempolu bir mücadele koyarken, kritik anlarda daha az hata yapan taraf Kahramanmaraş temsilcisi oldu.

İlk seti 25-20 kazanan Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 25-22’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü set ise adeta nefesleri kesti. Karşılıklı sayılarla uzayan sette 27-25 üstünlük sağlayan Kahramanmaraş ekibi, maçı 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.