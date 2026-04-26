Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların hız kazandığı Elbistan’da, Meva İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi aileler için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Deniz Feneri Derneği iş birliğinde yürütülen faaliyetlerle, bayram öncesinde birçok haneye destek ulaştırılıyor.

Bayram hazırlıkları kapsamında dernek ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere giysi ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla, dar gelirli vatandaşların bayrama daha rahat ve umutla girmesi hedefleniyor.

Dayanışma Ruhu Bayram Öncesi Güçleniyor

Elbistan’da sürdürülen yardım faaliyetleri, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyuyor. Dernek gönüllüleri, sahada aktif şekilde çalışarak ailelerin ihtiyaçlarını tespit ediyor ve destekleri ulaştırıyor.

Elbistan Meva İnsani Yardım Derneği Başkanı Kezziban Götürler, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, destek veren gönüllü ve hayırseverlere teşekkür etti. Götürler, “Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla haneye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yardımlar Yıl Boyunca Sürecek

Dernek yetkilileri, yalnızca bayram dönemlerinde değil yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Yapılan çalışmaların, sosyal dayanışmayı güçlendirmesi açısından büyük öne