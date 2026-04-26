Kahramanmaraş’ta yaşanan bıçaklı cinayetle ilgili dava sürecinde, hayatını kaybeden Onur Toy’un ailesi adalet çağrısında bulundu.

Olay, geçtiğimiz yıl 1 Eylül’de Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Onur Toy, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Toy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli F.G. tutuklanırken, yanında bulunan E.Ç. serbest bırakıldı.

Aksu TV mikrofonlarına konuşan Onur Toy’un kız kardeşi Nazlıcan Toy ise yetkililere seslendi. Toy, adalet istediğini belirterek, “Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum ve güveniyorum. Umarım adalet yerini bulur” dedi.

Dava sürecine de değinen Nazlıcan Toy, duruşmalardan birinin görüldüğünü, diğerinin ise 2 Haziran 2026’da yapılacağını ifade etti. Ağabeyinin suçsuz olduğunu savunan Toy, “Abime atılan iftiraları kabul etmiyorum. İnşallah hak ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır” şeklinde konuştu.