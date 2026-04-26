Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da meydana gelen ve bir öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından acı dinmiyor. Saldırıda yaşamını yitiren Bayram Nabi Şişik’in babası İsmail Şişik, evladının ardından yürek burkan ifadeler kullandı.

Baba Şişik, oğlunun duyarlı, merhametli ve ailesine son derece bağlı bir çocuk olduğunu dile getirerek, onun üzülmeye asla dayanamadığını vurguladı. Sporla iç içe, başarıya odaklı ve azimli bir karaktere sahip olan Nabi’nin hem akademik hem de sosyal anlamda gelişime açık bir çocuk olduğunu ifade etti.

Olay günü yaşananların kendileri için büyük bir yıkım olduğunu belirten Şişik, çocuklarının her zaman disiplinli ve inançlı bir yaşam sürdüğünü, ibadetlerine özen gösterdiğini söyledi. Evladının ve arkadaşlarının hayat dolu çocuklar olduğunu anlatan acılı baba, onların artık “cennet kuşu” olduklarını dile getirdi.

Saldırının ardından yaşanan kaosun ve belirsizliğin acıyı daha da derinleştirdiğini belirten Şişik, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Öte yandan Bayram Nabi Şişik için düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan kalabalık, dualarla Nabi’yi anarken, aileye de taziyelerini iletti.

Türkiye’yi yasa boğan bu saldırı, geride kalan ailelerin yüreklerinde derin bir iz bırakırken, toplumda da büyük bir üzüntüye neden oldu.