Kahramanmaraş’ta aç kalan bir boz ayı, maden sahasındaki şantiye alanına girerek büyük zarara yol açtı.

Olay, Ekinözü ilçesine bağlı Halkapınar Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde ormanlık alandan indiği tahmin edilen ayı, yiyecek arayışıyla işçilerin konakladığı şantiye alanına girdi.

Çevrede kimsenin bulunmadığı sırada yaşanan olayda, ayı işçilerin mutfak olarak kullandığı alanı talan etti. Bekçilerin kaldığı konteynerlerin kapı ve duvarlarını pençe darbeleriyle parçalayan ayı, içeride bulunan yatak, mutfak malzemeleri ve erzak dolaplarını da kullanılamaz hale getirdi.

Sabah saatlerinde şantiyeye gelen işçiler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Konteynerlerde oluşan derin pençe izleri ve parçalanmış metal yüzeyler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, şantiye alanında ciddi maddi hasar oluştu.