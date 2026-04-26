Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 24 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik geniş çaplı “Kalkan” operasyonları düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de aktif rol aldığı operasyonlarda, Jandarma İnsansız Hava Araçları yani JİHA’lar havadan destek sağladı. Komando timleri ve asayiş ekipleri, belirlenen adreslere ve kritik noktalara şafak vakti baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şebekelerine ağır darbe indirildi. Toplam 132 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 89’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 40 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda ayrıca 64 araç ile 12 bot ele geçirilerek kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan önemli lojistik unsurlar da devre dışı bırakıldı. Yetkililer, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.