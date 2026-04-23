Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Çiftçi, Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasının kamu vicdanında derin bir iz bıraktığını belirterek, soruşturmada temel hedefin maddi gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.

Eski vali Tuncay Sonel tutuklandı

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında dikkat çeken bir sürecin işletildiğini açıklayan Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla Sonel hakkındaki “delillerin karartıldığı” yönündeki iddiaları araştırmak üzere iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre, aynı tarihte görevden uzaklaştırılan Sonel, yine 17 Nisan’da gözaltına alındı. Ardından 21 Nisan’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müfettiş görevlendirmeleri artırıldı

Çiftçi, soruşturmanın sadece belirli iddialarla sınırlı tutulmadığını, olay sonrasındaki inceleme ve soruşturma süreçlerinin de ayrıca mercek altına alındığını belirtti.

Bu kapsamda 20 Nisan 2026 tarihinde iki mülkiye müfettişi ile iki polis müfettişinin daha görevlendirildiğini ifade eden Bakan, dosyanın çok yönlü biçimde incelendiğini kaydetti.

Tunceli’de yerinde inceleme ve koordinasyon

İçişleri Bakanı Çiftçi, soruşturmanın sahadaki ayağının da aktif şekilde sürdüğünü anlattı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın arama çalışmalarına teknik ve lojistik destek verdiğini belirten Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran’ın da Tunceli’ye giderek yerinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

Buna ek olarak, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ortak bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Çiftçi, kurumlar arası koordinasyonun sürdüğünü söyledi.

“Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak”

Bakan Çiftçi, açıklamasında en dikkat çeken mesajı ise soruşturmanın kapsamına ilişkin verdi. Bakanlık olarak tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyleyen Çiftçi, hiçbir ihmale göz yumulmayacağını net ifadelerle dile getirdi.

Çiftçi, “Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz” sözleriyle dosyada geri adım atılmayacağını vurguladı.