Doğum İzni 24 Haftaya Çıkarıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte hem kamu hem özel sektörde çalışan kadınlar için doğum izni süresi yeniden düzenlendi.

Doğumdan önce 8 hafta

Doğumdan sonra 16 hafta

olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin hakkı getirildi.

Ayrıca sağlık durumu uygun olan anneler, doktor raporuyla doğumdan önceki izin süresinin bir kısmını doğum sonrasına aktarabilecek.

Babalık İzni Artırıldı

Yasayla birlikte babalar için de önemli bir adım atıldı.

Özel sektörde çalışan babaların izni 5 günden 10 güne çıkarıldı

Böylece kamu ve özel sektör arasında eşitlik sağlandı

Koruyucu Ailelere Yeni Haklar

Koruyucu aile modelini güçlendirmek amacıyla:

Koruyucu aile olanlara 10 gün izin hakkı tanındı

Sosyal güvencesi olmayan ailelerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak

Ailelerin çocuklara uyum süreci desteklenecek

Sosyal ve Ekonomik Destekler Genişletildi

Çocukların aile ortamında büyümesini teşvik eden sistemde önemli değişiklikler yapıldı:

Sosyal destek ödemeleri 2 yıla kadar süreli verilebilecek

Geçici destekler yılda en fazla 2 kez sağlanacak

Destek miktarı, yaş ve eğitim durumuna göre belirlenecek

Ayrıca destekler, çocukların 18 yaşına kadar, eğitimine devam edenler için ise 25 yaşına kadar sürebilecek.

Devlet Korumasındaki Gençlere İstihdam Fırsatı

Yeni yasa ile devlet korumasında yetişen gençler için istihdam şartları netleştirildi.

Kamu kurumlarında kadroların binde biri bu gençlere ayrılacak

Başvuru ve yerleştirme süreçleri merkezi sistemle yürütülecek

Özel sektörde çalışanlar için 5 yıl boyunca sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak

Sosyal Hizmetlerde Yeni Dönem

Düzenleme kapsamında sosyal hizmet sistemine yeni yapılar eklendi:

Çocuk evleri ve izleme merkezleri tanımlandı

Merkezi izleme sistemiyle güvenlik ve hizmet kalitesi artırılacak

Kamera sistemleriyle hem güvenlik hem erken müdahale sağlanacak

Çocuklarla Çalışanlara Sıkı Denetim

Yeni yasa, çocukların bulunduğu alanlarda çalışanlar için de önemli kısıtlamalar getiriyor.

Ağır suçlardan hüküm giyen kişiler, okul, kreş, yurt ve çocuk merkezlerinde çalışamayacak

Kurallara uymayan işletmelere ağır para cezaları ve ruhsat iptali uygulanacak

Toplu Taşımaya Destek

Belediyelere bağlı özel toplu taşıma işletmecilerine:

Her ay gelir desteği ödemesi yapılacak

Destek tutarı, araç kapasitesi ve bölgeye göre belirlenecek

Vergi ve Sosyal Yardımlarda Yeni Düzenlemeler