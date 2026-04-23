Doğum İzni 24 Haftaya Çıkarıldı
Yeni düzenlemeyle birlikte hem kamu hem özel sektörde çalışan kadınlar için doğum izni süresi yeniden düzenlendi.
- Doğumdan önce 8 hafta
- Doğumdan sonra 16 hafta
olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin hakkı getirildi.
Ayrıca sağlık durumu uygun olan anneler, doktor raporuyla doğumdan önceki izin süresinin bir kısmını doğum sonrasına aktarabilecek.
Babalık İzni Artırıldı
Yasayla birlikte babalar için de önemli bir adım atıldı.
- Özel sektörde çalışan babaların izni 5 günden 10 güne çıkarıldı
- Böylece kamu ve özel sektör arasında eşitlik sağlandı
Koruyucu Ailelere Yeni Haklar
Koruyucu aile modelini güçlendirmek amacıyla:
- Koruyucu aile olanlara 10 gün izin hakkı tanındı
- Sosyal güvencesi olmayan ailelerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
- Ailelerin çocuklara uyum süreci desteklenecek
Sosyal ve Ekonomik Destekler Genişletildi
Çocukların aile ortamında büyümesini teşvik eden sistemde önemli değişiklikler yapıldı:
- Sosyal destek ödemeleri 2 yıla kadar süreli verilebilecek
- Geçici destekler yılda en fazla 2 kez sağlanacak
- Destek miktarı, yaş ve eğitim durumuna göre belirlenecek
Ayrıca destekler, çocukların 18 yaşına kadar, eğitimine devam edenler için ise 25 yaşına kadar sürebilecek.
Devlet Korumasındaki Gençlere İstihdam Fırsatı
Yeni yasa ile devlet korumasında yetişen gençler için istihdam şartları netleştirildi.
- Kamu kurumlarında kadroların binde biri bu gençlere ayrılacak
- Başvuru ve yerleştirme süreçleri merkezi sistemle yürütülecek
- Özel sektörde çalışanlar için 5 yıl boyunca sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak
Sosyal Hizmetlerde Yeni Dönem
Düzenleme kapsamında sosyal hizmet sistemine yeni yapılar eklendi:
- Çocuk evleri ve izleme merkezleri tanımlandı
- Merkezi izleme sistemiyle güvenlik ve hizmet kalitesi artırılacak
- Kamera sistemleriyle hem güvenlik hem erken müdahale sağlanacak
Çocuklarla Çalışanlara Sıkı Denetim
Yeni yasa, çocukların bulunduğu alanlarda çalışanlar için de önemli kısıtlamalar getiriyor.
- Ağır suçlardan hüküm giyen kişiler, okul, kreş, yurt ve çocuk merkezlerinde çalışamayacak
- Kurallara uymayan işletmelere ağır para cezaları ve ruhsat iptali uygulanacak
Toplu Taşımaya Destek
Belediyelere bağlı özel toplu taşıma işletmecilerine:
- Her ay gelir desteği ödemesi yapılacak
- Destek tutarı, araç kapasitesi ve bölgeye göre belirlenecek
Vergi ve Sosyal Yardımlarda Yeni Düzenlemeler
- Darülaceze’ye yapılan bağışlar vergi istisnası kapsamına alındı
- Sosyal yardımların belirlenmesinde veri toplama ve analiz yetkisi genişletildi