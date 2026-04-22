CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın konuğu olan Bakan Gürlek, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin annesinin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, saldırganın ailesinin sorumluluğuna da dikkat çekti. Bakan Gürlek, velilik görevinin ihmal edildiğine işaret ederek, ailelerin çocukları üzerindeki denetim ve sorumluluğunun önemine vurgu yaptı.

Ailelere çağrıda bulunan Gürlek, “Çocuklarınızı ilgisiz bırakmayın, sürekli takip etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Gürlek, olayın ilk anından itibaren Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürece hassasiyetle yaklaştığını belirterek, Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki’nin koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın hızlı ve etkili şekilde ilerlediğini ifade etti.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.