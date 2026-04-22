Yaralı Öğrencilerin Tedavisi Sürüyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan’da meydana gelen olayın ardından yaralanan öğrencilerin tedavileri farklı hastanelerde devam ediyor.

Yetkililerden yapılan son açıklamaya göre, halen 5 öğrencinin tedavi süreci sürüyor.

3 Öğrenci Yoğun Bakımda

Açıklamada, tedavi gören öğrencilerden:

3’ünün yoğun bakım ünitesinde ,

, 1’inin serviste ,

, 1 öğrencinin ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği vurgulandı.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Sağlık ekiplerinin, yaralı öğrencilerin iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.