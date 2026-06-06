Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilerin ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak ve kadın emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali başladı.

Piazza AVM’de gerçekleştirilen festival, “Acımız Ortak, Gücümüz Bir” temasıyla bu yıl daha geniş katılımla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden gelen kadın girişimcilerin yer aldığı organizasyonda, toplam 149 stantta el emeği ürünler sergileniyor. Stantlarda yöresel lezzetlerden tekstil ürünlerine, el sanatlarından dekoratif eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, kadın üreticilerle birebir iletişim kurarak ürünleri yakından inceleme ve satın alma imkânı buluyor.

Kadın girişimciler ise festivalin kendileri için önemli bir tanıtım ve ekonomik fırsat oluşturduğunu ifade ederek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.