Haftalardır dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, küresel ve bölgesel gelişmelerin baskısıyla hızla geriledi.

Peki, altın fiyatları dün neden düştü? Gram altın ve ons altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasaları sarsan düşüşün perde arkası...

Küresel emtia piyasaları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve makroekonomik verilerin gölgesinde hareketli günler geçiriyor. Dün yaşanan satış dalgasıyla birlikte altın fiyatları haftalık bazda önemli bir değer kaybı yaşadı.

Ons Altın Zirvenin Uzağında

Ocak ayında 5.598 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesine ulaşan ons altın, dünkü sert satışların ardından 4.328 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Haftalık bazda yüzde 5'e yakın değer kaybeden değerli metal, küresel piyasalardaki nakit akışının ve enerji koridorlarındaki hareketliliğin baskısını derinden hissediyor.

İç Piyasada Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel piyasalardaki ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarını da doğrudan vurdu. Serbest piyasada gram altın fiyatları 6.500 TL seviyelerine kadar gerileyerek yatırımcısını tedirgin etti. Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları da bu düşüş dalgasından nasibini aldı.

Kahramanmaraş'ta güncel altın fiyatları

Altın Fiyatlarını Düşüren 3 Kritik Gelişme

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu ani geri çekilmeyi üç temel nedene bağlıyor:

Jeopolitik Gerilimlerin Enerji Piyasasına Etkisi: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan askeri gerilim ve karşılıklı misillemeler, yatırımcıların likiditeyi (nakdi) koruma refleksini artırdı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma emtia piyasalarında dengeleri değiştirdi. Kâr Satışları ve Nakde Geçiş Eğilimi: Zirve seviyelerin ardından piyasada oluşan kâr realizasyonu isteği, büyük fonların altından çıkış yapmasına ve dünkü sert düşüşün tetiklenmesine yol açtı. Küresel Enflasyonist Beklentiler: Küresel ölçekte faiz politikaları ve enflasyonist ortamın yarattığı belirsizlik, altının üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Uzman Yorumu: "Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüş, panik satışlarından ziyade küresel piyasalardaki nakit dengelenmesiyle alakalı. Yatırımcıların destek seviyelerini yakından takip etmesi ve fevri kararlar almaması gerekiyor."