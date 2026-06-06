

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alamayan yakını ve arkadaşı, Rathert’in yalnız yaşadığı ikametine gitti. Binanın 9. katındaki daireye giren arkadaşı, akademisyeni banyoda hareketsiz halde buldu.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dr. Öğr. Üyesi Stefan Rathert’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Rathert’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.