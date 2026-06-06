EXPO 2023 Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirilen programda, Halk Eğitim Merkezleri ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış programına Tuba Köksal'ın yanı sıra Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve protokol üyeleri de katıldı.

Sergi alanındaki stantları gezen Köksal, kursiyerler ve eğitmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Geleneksel el sanatlarından ahşap işlemeciliğine, nakış çalışmalarından dekoratif ürünlere kadar birçok eser ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunarken kültürel mirasın yaşatılmasına da önemli destek sağladığı belirtildi.