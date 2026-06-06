Programa Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kara ve eğitim yöneticileri katıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından Pazarcık ile eşleştirilen Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sürecinde olduğu gibi bugün de bölgedeki öğrencileri yalnız bırakmadı.

Proje kapsamında ilçeyi ziyaret eden öğretmenler, çeşitli etkinliklerle öğrencilerle bir araya gelirken, Osman Gazi İlkokulu'nda "YAPAY ZEK-Aİ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ziyaret programı kapsamında Osman Gazi, Pınarbaşı, Çiğdemtepe ve Salmanlı ilkokullarındaki 475 öğrenciye kırtasiye malzemeleri, spor ekipmanları, akıl ve zeka oyunları ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.