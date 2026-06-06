Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilerin desteklenmesi ve üretime katılımlarının artırılması amacıyla düzenlenen Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, Piazza AVM’de yoğun katılımla resmi açılışını gerçekleştirdi.

“Acımız Ortak, Gücümüz Bir” temasıyla düzenlenen festivalin açılış programına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyeleri açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından festival alanını gezerek stantlarda yer alan kadın girişimcilerden ürünler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında el emeği ürünlerin üretim süreçleri ve satışa sunulan çalışmalar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Açılış töreninde konuşan protokol üyeleri, kadınların üretim gücünün ekonomiye sağladığı katkının her geçen gün arttığını belirterek, bu tür organizasyonların hem yerel kalkınmaya hem de kadın istihdamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Festival kapsamında depremden etkilenen 11 ilden gelen kadın girişimciler, el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturma imkânı bulurken, organizasyonun sosyal dayanışmayı güçlendiren yönüne de dikkat çekildi.