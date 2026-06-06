Kadın emeğine güçlü destek

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Geleneksel III. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, bu yıl da birbirinden anlamlı buluşmalara sahne oldu. Festivalin en dikkat çeken konuklarından biri ise yıllardır üretim, el emeği ve kadın girişimciliği denildiğinde akla gelen isimlerden Derya Baykal oldu.

Piazza AVM’de gerçekleştirilen söyleşide Baykal, deprem bölgesinden gelen kadın girişimcilerle bir araya gelirken, kadın emeği, üretim, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma mücadelesine dair önemli mesajlar verdi.

“Üreten kadın hayatı değiştirir”

Yoğun ilgi gören söyleşide kadın emeğinin toplumdaki yerine dikkat çeken Derya Baykal, üretimin yalnızca ekonomik bir kazanç olmadığını, aynı zamanda kadınların hayata tutunma ve kendini yeniden var etme biçimi olduğunu ifade etti.

Festival alanındaki stantları gezdiğini belirten Baykal, özellikle deprem bölgesinden gelen kadın girişimcilerin ortaya koyduğu emeğin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Kadınların zor şartlara rağmen üretmeye devam etmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Baykal, kadınlara önemli mesajlar verdi.

Depremzede kadınların hikâyeleri duygulandırdı

Söyleşide en dikkat çeken bölümlerden biri ise deprem sonrası yeniden üretime başlayan kadınların hikâyeleri oldu. Baykal, yaşanan büyük felaketin ardından ayağa kalkmaya çalışan kadınların mücadelesinin çok değerli olduğunu belirterek, kadınların üretimle iyileştiğini ve umutlarını yeniden büyüttüğünü ifade etti.

Festivalde sergilenen ürünlerin sadece bir el emeği değil, aynı zamanda büyük yaşam hikâyeleri taşıdığına dikkat çekildi.