Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin başvurusu üzerine Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz nafaka” hükmünü değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, yoksulluk nafakasının süresiz şekilde uygulanmasına ilişkin düzenleme Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.

Kararın gerekçesi ilerleyen günlerde açıklanacak.

İptal edilen düzenleme kapsamında, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla diğer taraftan süresiz nafaka talep edebilmesine imkan tanınıyordu. Mevcut maddede ayrıca nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı hükmü yer alıyordu.

AYM’nin verdiği kararın yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre tanınırken, bu süreçte yeni yasal düzenleme yapılması bekleniyor.