ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 271 milyon 454 bin 294 dolar tutarında yeni sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikini kapsayan sözleşmelerin toplam bedelinin 271 milyon 454 bin 294 dolar olduğu belirtildi.

Teslimatlar 2033’e Kadar Sürecek

Yapılan açıklamaya göre sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecek.

İmzalanan anlaşmaların, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli teknoloji hamlesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle radar sistemleri ve kamu güvenliği haberleşme altyapısına yönelik yatırımların, güvenlik kapasitesini artıracağı değerlendiriliyor.

Savunma sanayiinde son yıllarda önemli projelere imza atan ASELSAN, geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle hem yurt içi hem de uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.