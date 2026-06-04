Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi’nde yapımı süren Karbon Yutak Alanı Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin doğal yapısını koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen proje, modern şehircilik anlayışı ile çevre hassasiyetini aynı noktada buluşturuyor.

75 Bin Metrekarelik Dev Yaşam Alanı

Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, toplam 75 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde inşa ediliyor. Tamamlandığında bölgeye önemli bir yeşil alan kazandıracak proje, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni sosyal yaşam alanlarından biri olacak.

Çalışmalar Eş Zamanlı Sürüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, projenin farklı noktalarında yoğun mesai harcıyor. Yürüyüş yollarında bordür uygulamaları devam ederken, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

Alanda ayrıca aydınlatma sistemlerinin kurulumu sürerken, peyzaj uygulamalarıyla doğal görünümün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şehir Merkezinde Yeni Cazibe Noktası

Tamamlandığında şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çekecek Karbon Yutak Alanı, vatandaşların yoğun şehir temposundan uzaklaşabileceği önemli bir yaşam koridoru olacak. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve doğal atmosferiyle her yaş grubuna hitap edecek proje; aileler, gençler ve doğaseverler için yeni buluşma noktalarından biri haline gelecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin çevre odaklı şehircilik vizyonunu yansıtan proje, hem kent estetiğine hem de sosyal yaşama önemli katkılar sunacak.