Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu Pınarbaşı’nda yapımı sürdürülen Çınaraltı Çay Bahçesi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, modern yapısı, sosyal donatıları ve doğal dokusuyla kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Doğal Doku Korundu

Projenin en önemli özelliklerinden biri, Pınarbaşı’nın yıllardır korunan doğal yapısına zarar verilmeden hayata geçirilmesi oldu. Şehrin önemli rekreasyon alanlarından biri olan bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla doğal çevre korunurken, vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebileceği modern bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.

Her Yaşa Hitap Eden Yaşam Alanı

Çınaraltı Çay Bahçesi, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği çok yönlü bir sosyal tesis olarak tasarlandı. Proje kapsamında çocuk oyun alanları tamamlanırken, yürüyüş yolları, dinlenme noktaları ve ortak kullanım alanları da vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

Atıl Park Alanı Yeniden Düzenlendi

Çınaraltı Çay Bahçesi’nin hemen yanında bulunan ve uzun süredir kullanılmayan park alanı da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Yürüyüş yolları, oturma alanları ve yeşil dokusu baştan sona yenilenen park, çevre düzenlemeleriyle modern bir görünüme kavuştu.

Çınaraltı Çay Bahçesi ve yenilenen park alanı birlikte değerlendirildiğinde, Pınarbaşı bölgesi Kahramanmaraşlıların doğayla iç içe vakit geçirebileceği önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri haline gelecek.