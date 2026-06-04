Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik yaşama sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren KAMEK, farklı yaş gruplarından ve mesleklerden vatandaşları aynı eğitim ortamında buluşturuyor. Takı tasarımdan kâğıt rölyefe; dericilikten çini sanatına 21 farklı alanda sunulan kurslar katılımcılara yeni beceriler kazandırırken sosyal etkileşim imkânı da sağlıyor.

Yıl Boyunca Üretilen Eserler Sergilenecek

Yıl boyunca kurslardan faydalanan toplam bin 817 kursiyer, büyük emekle hazırlanan ürünleri düzenlenecek yıl sonu sergisinde sergileyecek. Sergi öncesinde kursiyerler ve eğitmenler, eserlerin son düzenlemelerini titizlikle sürdürüyor.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Ziyaretçilerini Bekliyor

KAMEK yılsonu sergisi, 11 Haziran Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak. Sergide kursiyerlerin farklı branşlarda hazırladığı yüzlerce ürün yer alacak. Etkinlik, hem kursiyerlerin emeklerinin görünür hale gelmesine hem de vatandaşların ortaya çıkan çalışmaları yakından incelemesine imkân sağlayacak.

Üretimle Gelen Ekonomik Katkı

KAMEK bünyesinde eğitim alan kursiyerler, kurs süresince yalnızca yeni beceriler edinmekle kalmıyor, aynı zamanda üretime aktif şekilde katılıyor. Hazırlanan ürünler, kursiyerlerin günlük yaşamlarında kullanılabildiği gibi satış yoluyla ekonomik değere dönüşürken, KAMEK kurslarından eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerlerini kurarak ekonomiye de adım atabiliyor. Böylece kurslar, bireylerin gelir elde etmesine ve aile bütçelerine destek sağlamasına katkıda bulunuyor.