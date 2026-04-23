23 Nisan’da Bakanlıkta Anlamlı Devir Teslim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda geleneksel devir teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, makamını temsili olarak Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Defne Bayraktaroğlu’na bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümüne denk gelen özel günde, farklı okullardan gelen öğrenciler Bakanlıkta ağırlandı. Anıtkabir programının ardından Bakanlığa geçen Tekin’i, ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar ve öğrenci bandosu karşıladı.

Yusuf Tekin’den Çocuklara Güçlü Mesaj

Devir teslim töreninde konuşan Bakan Tekin, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenlik bilincinin çocuklara aktarılması açısından önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Tekin, çocukların bayrağa, vatana, devlete ve milli iradeye sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesini önemsediklerini belirterek, “Sizler bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz en güçlü mirasçılarımızsınız” mesajı verdi.

Bakan Tekin ayrıca, son günlerde yaşanan acı okul saldırılarına da değinerek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri rahmetle andı. Nisan ayı boyunca okullarda milli birlik, dayanışma ve egemenlik ruhunu güçlendirecek etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Temsili Bakan Defne’den Dikkat Çeken Mesajlar

Bakanlık koltuğunu devralan Defne Bayraktaroğlu ise 23 Nisan coşkusunu yaşamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek çocuklar olarak yalnızca bilgiyle değil; ahlak, merhamet ve sorumluluk duygusuyla da yetiştiklerini dile getirdi.

Bayraktaroğlu, çocukların birlik, kardeşlik ve ortak gelecek bilinciyle büyümesi gerektiğini ifade ederek, daha huzurlu, daha bilinçli ve daha umut dolu bir gelecek için çalışacaklarını söyledi.

“Teneffüsler Uzasa Daha Çok Eğleniriz”

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan küçük “bakan”, çocukların günlük okul yaşamına dair mesajlarıyla da dikkat çekti.

Arkadaşları için daha mutlu ve huzurlu bir gelecek hayal ettiğini belirten Bayraktaroğlu, teneffüs sürelerinin uzatılması halinde öğrencilerin daha fazla sosyalleşebileceğini ve daha çok oyun oynayabileceğini söyledi.

Bu açıklama, 23 Nisan’ın neşesine uygun en samimi mesajlardan biri olarak öne çıktı.

Cep Telefonu Yorumu da Gündem Oldu

Okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin soruya da yanıt veren Bayraktaroğlu, mevcut uygulamanın sürmesi gerektiğini savundu.

Çocukların teneffüslerde telefon ekranına bakmak yerine arkadaşlarıyla oyun oynamasının daha doğru olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, telefonun alışkanlığa dönüşmesinin öğrenciler açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Bakanlık Bayram İçin Özel Süsledi

23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı binası da bayram atmosferine uygun şekilde süslendi. Ay yıldızlı balonların yer aldığı binada, çocuklara özel hazırlanan yayınlar da dağıtıldı.

Öğrenciler, bayrama özel mesajların yer aldığı “Gazete Çocuk” ile Hakimiyet-i Milliye’nin 23 Nisan özel baskısını katılımcılarla paylaştı.