Sosyal Medyada Yeni Dönem Resmen Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile sosyal medya kullanımına yönelik önemli kurallar yürürlüğe giriyor.

Yeni yasa kapsamında, özellikle çocukların dijital ortamda korunması hedeflenirken, sosyal ağ sağlayıcılarına ciddi sorumluluklar yüklendi.

15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

Kanunun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başlıklı hükümde düzenlemeye gidildi. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Ayrıca 15 yaş üstü çocuklar için de daha güvenli bir kullanım ortamı oluşturulacak ve bu kullanıcılar için ayrıştırılmış hizmet modeli uygulanacak.

Ebeveyn Kontrolü Zorunlu Hale Geliyor

Platformlar artık ebeveynlere daha fazla kontrol imkânı sunacak. Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları ise hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.

Bu kapsamda:

Hesap yönetimi ebeveyn denetimine açılacak

Ücretli işlemler için onay mekanizması kurulacak

Kullanım süresi izlenebilecek ve sınırlandırılabilecek

Ayrıca çocukları hedef alan aldatıcı reklamlara karşı önlem alma zorunluluğu getirildi.

Sosyal Medya Devlerine Süre ve Yaptırım

Yeni düzenlemeye göre Türkiye’den günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcılar, içerik kaldırma ve erişim engeli kararlarını derhal ve en geç 1 saat içinde uygulamak zorunda olacak.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde:

30 gün içinde uyum sağlanmazsa platformlara reklam yasağı getirilecek

platformlara getirilecek 3 ay içinde hâlâ uyum yoksa internet bant genişliği için %50 daraltma talep edilebilecek

internet bant genişliği için talep edilebilecek Mahkeme kararları erişim sağlayıcılar tarafından en geç 4 saat içinde uygulanacak. Yükümlülükler yerine getirildiğinde ise yaptırımlar kaldırılacak.

Oyun Platformlarına da Yeni Kurallar

Düzenleme sadece sosyal medyayı değil, dijital oyun platformlarını da kapsıyor. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da "oyun", "oyun dağıtıcı", "oyun geliştirici" ve "oyun platformu" tanımları hüküm altına alınıyor.

Yeni kurallara göre:

Yaş derecelendirmesi yapılmamış oyunlar sunulamayacak

Platformlar içerikleri uygun şekilde sınıflandırmak zorunda olacak ve uygunsuz içerikler platformlardan kaldırılmak zorunda olacak

Türkiye’den günlük erişimi 100 bini aşan yabancı oyun platformları:

Türkiye’de resmi temsilci bulunduracak ve iletişim bilgilerini açık şekilde yayınlayacak

Ayrıca:

Ebeveyn kontrol sistemleri zorunlu olacak

olacak Ücretli işlemler için ebeveyn onayı mekanizması getirilecek

Oyun Şirketlerine Ağır Para Cezaları

Oyun platformunun uyması gereken yükümlülüklere ve yaş kriterlerine göre derecelendirmeye dair usul ve esaslar, BTK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Platformlar için süreç şöyle işleyecek: Yükümlülükleri yerine getirmeyen oyun platformuna BTK tarafından bildirimde bulunulacak.

30 gün içinde uyum sağlanmazsa 1 milyon TL – 10 milyon TL arası ceza kesilecek

kesilecek İhlal devam ederse 10 milyon TL – 30 milyon TL arası ikinci ceza uygulanacak

uygulanacak Buna rağmen yükümlülükler yerine getirilmezse, internet bant genişliği %30 daraltılabilecek Cezaların miktarı, ihlalin etkisi ve kullanıcılar üzerindeki sonuçlara göre belirlenecek.

Yürürlük Tarihi

Yeni düzenlemenin bazı maddeleri, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu süre içinde platformların gerekli teknik ve idari hazırlıkları tamamlaması bekleniyor.