Meclis’ten Kritik Karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risk ve olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22 Üyeli Komisyon Kurulacak

Alınan karara göre, kurulacak komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyon; yaşanan olayları tüm yönleriyle inceleyerek, çocukların güvenliğini artırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirecek.

Çalışma Süresi 3 Ay

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin ardından başlayacak ve toplam 3 ay sürecek. Bu süreçte hem sahadan hem de ilgili kurumlardan veriler toplanacak.

Gerekirse Sahada İnceleme Yapılacak

Meclis Araştırma Komisyonu’nun yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacağı, ihtiyaç duyulması halinde farklı illerde de çalışmalar yürütebileceği belirtildi. Bu kapsamda komisyonun Kahramanmaraş ve Şanlıurfa başta olmak üzere sahada incelemeler yapması bekleniyor.

Amaç: Benzer Olayların Önüne Geçmek

Komisyonun temel hedefi; okullarda yaşanan olayları detaylı şekilde analiz etmek, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskleri ortaya koymak ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri belirlemek olacak.