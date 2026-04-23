Okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, okul güvenliğinin artık çok daha kapsamlı bir çerçevede ele alındığını açıkladı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde yeni bir güvenlik planı hazırlandığını belirten Çiftçi, 81 ile genelge gönderileceğini duyurdu.

Bakan Çiftçi, sadece okul binalarını değil, okul çevresini, öğrenci hareketliliğini, servis güzergahlarını ve dijital risk alanlarını da kapsayan çok katmanlı bir sistem üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Giriş-çıkış saatlerinde kolluk sayısı ve görünürlüğü artırılacak

Yeni dönemde en dikkat çeken başlıklardan biri, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik güçlerinin daha görünür hale getirilmesi oldu. Buna göre polis ve jandarma ekipleri özellikle öğrencilerin yoğun şekilde kullandığı saat aralıklarında okul çevrelerinde daha sık görev yapacak.

Bununla birlikte metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin sık kullandığı güzergahlar da daha yakın takibe alınacak. Denetimlerin artırılmasıyla olası risklerin erken aşamada önüne geçilmesi hedefleniyor.

Her okul için risk analizi yeniden yapılacak

Bakan Çiftçi’nin açıkladığı çerçeveye göre tüm okulların çevresi yeniden değerlendirilecek. Öğrenci giriş-çıkış yoğunluğu, servis hareketliliği, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek.

Kamera sistemleri, ziyaretçi giriş usulleri, okul çevresindeki toplanma alanları ve fiziki güvenlik unsurları da bu inceleme sürecine dahil edilecek. Eksik görülen noktaların süratle tamamlanması istenecek.

Okullarda “güvenlik kurulu” oluşturulacak

Her okulda, okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer aldığı bir güvenlik kurulu kurulacak. Bu yapı, okul özelinde riskleri belirleyecek, gelişmeleri takip edecek ve gerekli adımları ilgili kurumlarla birlikte planlayacak.

Daha önce yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantılarının da artık her ayın ilk haftasında düzenli olarak yapılacağı açıklandı.

7 basamaklı güvenlik modeli uygulanacak

İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı sistem, yedi başlıktan oluşuyor. Buna göre yeni modelde;

risk ve tehdit analizleri yenilenecek,

fiziki güvenlik önlemleri artırılacak,

erken uyarı sistemi kurulacak,

izleme ve takip mekanizması geliştirilecek,

rehberlik ve güvenlik koordinasyonu güçlendirilecek,

bakanlıklar arası eşgüdüm sağlanacak,

acil durum farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacak.

Bu modelle okul güvenliğinin yalnızca kapı, duvar ve kamera meselesi olmaktan çıkarılarak daha bütüncül bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Risk altındaki çocuklar için yakın takip mekanizması kurulacak

Bakan Çiftçi, güvenlik yaklaşımının sadece fiziksel tehlikelerle sınırlı olmadığını da vurguladı. Akran zorbalığı, dışlanma, tehdit dili, öfke kontrolü sorunları, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de artık daha yakından izlenecek.

Devamsızlık yapan, okul ile bağı zayıflayan ya da risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için okul-aile-rehberlik-kamu kurumları arasında daha güçlü bir izleme ve destek ağı kurulacak.

Psikososyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaşacak

Yeni süreçte rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin de güçlendirileceği açıklandı. Özellikle şiddeti özendiren içeriklere, olumsuz rol modellere ve dijital mecralardaki zararlı yönlendirmelere karşı öğrenciler için bilinçlendirme çalışmaları artırılacak.

Okullarda seminerler, bilgilendirme toplantıları ve farkındalık eğitimleriyle hem öğrencilerin hem velilerin sürece dahil edilmesi planlanıyor.

Ruhsatlı ve ruhsatsız silah konusunda yeni hassasiyet

Bakan Çiftçi, ruhsatlı silah sahibi velilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının da yapılacağını açıkladı. Ruhsatsız silahla mücadelenin ise tavizsiz şekilde süreceğini belirtti.

Bu kapsamda olası olaylarda ilk müdahale sırası, kurumlar arası haberleşme ve müdahale kapasitesi de yeniden gözden geçirilecek. Her ilin kısa, orta ve uzun vadeli uygulama planı hazırlayarak Bakanlığa düzenli rapor sunacağı belirtildi.

Okul saldırılarının ardından dijital alanda da geniş takip başlatıldı

İçişleri Bakanı, okul saldırılarından sonra sadece sahadaki güvenliğe odaklanmadıklarını, dijital mecralarda da yoğun takip yürüttüklerini söyledi. Suçu öven, korku yayan, toplumu provoke eden içeriklere karşı sanal devriye faaliyetlerinin hızlandırıldığını belirten Çiftçi, iki saldırının ardından yüzlerce hesap hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre saldırgan içerikli ve provokatif paylaşım yapan çok sayıda hesap incelenirken, binlerce URL için içerik kaldırma ve erişim engeli süreci işletildi. Telegram üzerinde faaliyet gösteren çok sayıda kanalın da kapatıldığı bildirildi.

“Dijital alan da hukukun dışı değil”

Bakan Çiftçi, sosyal medya ve dijital mecraların suçun övüldüğü, korkunun yayıldığı alanlara dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, sanal dünyanın da hukuk kuralları içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sokakta suça nasıl izin verilmiyorsa, dijital mecralarda da aynı kararlılıkla müdahale edileceğini ifade eden Çiftçi, toplum huzurunu hedef alan paylaşımlara karşı adli süreçlerin sürdüğünü kaydetti.

Gülistan Doku dosyasında yeni adımlar

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Dosyada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında mülkiye müfettişleri görevlendirildiğini, görevden uzaklaştırma ve tutuklama sürecinin de bu çerçevede gerçekleştiğini söyledi.

Ayrıca olay sonrası inceleme ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yeni müfettiş görevlendirmeleri yapıldığını, Jandarma Genel Komutanlığı’nın da cesedin bulunmasına yönelik teknik ve lojistik destek verdiğini açıkladı.

Faili meçhul ve firari dosyalar için dikkat çeken veriler

Bakan Çiftçi, kasten öldürme olaylarının aydınlatılmasına ilişkin de veriler paylaştı. Açıklamaya göre 2003’ten bu yana meydana gelen kasten öldürme olaylarının yüzde 97,2’si aydınlatıldı.

Son yıllarda faili meçhul dosyalarda ciddi düşüş sağlandığını vurgulayan Çiftçi, 2023, 2024, 2025 ve 2026’nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmadığını ifade etti. Firari faillerin yakalanması için ise kırmızı bülten ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının devrede olduğu belirtildi.

“Yeni Nesil Suç Örgütleri” ile mücadele vurgusu

Bakan Çiftçi, sokak çeteleri yerine “Yeni Nesil Suç Örgütleri” ifadesini kullandıklarını söyledi. Bu yapıların gençleri suça sürüklediğini, mahalle huzurunu bozduğunu ve dijital platformları propaganda aracı olarak kullandığını belirten Çiftçi, 2026’yı bu örgütlerle mücadele yılı ilan ettiklerini açıkladı.

Paylaşılan rakamlara göre 2025’te yüzlerce suç örgütüne operasyon düzenlenirken, 2026’nın ilk aylarında da operasyon sayısında artış yaşandı. Narkotik, KOM ve siber bağlantılı yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.

Ruhsatsız silaha karşı tavizsiz mücadele

Ruhsatsız silah meselesinin kamu düzenini doğrudan etkilediğini vurgulayan Bakan Çiftçi, son iki yılda yüz binlerce silahın ele geçirildiğini ve çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

2026’nın ilk aylarında da on binlerce silah yakalandığını belirten Çiftçi, tabanca, kurusıkı, av tüfeği ve uzun namlulu silahların tek tek tespit edilerek adli mercilere teslim edildiğini söyledi.

Belediyelerle ilgili soruşturmalar için “ölçümüz hukuk” mesajı

Bakan Çiftçi, belediyelere yönelik soruşturmalar konusunda da açıklamalarda bulundu. İşlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikayet, teftiş ve inceleme sonuçlarına göre yürütüldüğünü ifade etti.

31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana binlerce inceleme yapıldığını, en fazla soruşturma izni verilen belediyelerin ise AK Partili belediyeler olduğunu belirten Çiftçi, “ölçümüz hukuk, aidiyet değil; iddia ve delildir” dedi.