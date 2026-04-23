Edinilen bilgilere göre, Osman Kavun’dan haber alınamaması üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda ekipler, Kışla Mahallesi’ndeki taş ocağında arama yaptı.

Yapılan incelemelerde Kavun’un cansız bedeni, taş ocağında yer alan kırma makinesinin bulunduğu alanda beton blok içerisine gömülü halde bulundu. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.