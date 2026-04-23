Konuşmasına saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara’ya rahmet dileyerek başlayan Şahin, yaralı öğrenciler için de acil şifa temennisinde bulundu. Milletvekili Şahin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayların toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını ifade etti.

Olayın ardından devletin tüm kurumlarıyla hızlı şekilde harekete geçtiğini belirten Milletvekili Şahin, yaralıların tedavilerinin yakından takip edildiğini, hayatını kaybedenlerin ailelerinin ise yalnız bırakılmadığını vurguladı. Ailelerin vakur duruşunun ve Kahramanmaraşlı vatandaşların gösterdiği dayanışmanın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Birlik ve sağduyu çağrısında bulunan Şahin, benzer olayların önüne geçilmesi için tüm kesimlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, gerekli adımların hızla atılması gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi polemiklere de değinen Şahin, yaşanan acıların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini belirtti. Dijital mecraların gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken Şahin, çocukların bu alanlarda kontrolsüz şekilde yönlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, konuşmasını hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve millete başsağlığı dileyerek tamamladı.