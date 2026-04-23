Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Andırın kırsalında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, Andırın’a bağlı Darıovası Mahallesi’nde ulaşımı rahatlatacak yeni bir köprü inşa edildi.

Darıovası başta olmak üzere çevredeki mahallelerin Osmaniye’nin Düziçi ilçesi ile bağlantısını sağlayan kritik arter üzerinde yer alan eski köprü, artan ulaşım ihtiyacına cevap veremiyordu. Mevcutta yalnızca 5 metre genişliğe sahip olan eski köprü, özellikle büyük araçların geçişinde ciddi sorunlara yol açıyordu. Dar yapısı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölge halkı için de güvenlik riski oluşturuyordu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni köprü ile bu sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı. 15 metre genişliğinde projelendirilen köprü sayesinde araç geçişleri daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Köprünün genişliği üç katına çıkarılarak özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde yaşanan sıkıntılar sona erdirildi.

Bölge Ulaşımına Stratejik Katkı

Yaklaşık 3 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen köprü, yalnızca Darıovası Mahallesi’ne değil, aynı güzergâhı kullanan yaklaşık 10 mahalleye de hizmet verecek. Bölgenin Osmaniye Düziçi ile olan bağlantısını güçlendiren proje, kırsal ulaşımın kalitesini önemli ölçüde artıracak. Köprü inşaatının tamamlandığı bölgede ekipler, dolgu ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni köprü kısa süre içerisinde ulaşıma açılacak.