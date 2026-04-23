Hastanede gerçekleştirilen ziyarette sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Toptaş, yaralı öğrencilerin en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu. Ailelerle de bir süre sohbet eden Başkan Toptaş, yaşanan acının tüm şehir tarafından paylaşıldığını ifade etti.

Toptaş, “Evlatlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Bu zor süreçte ailelerimizin yanındayız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Toptaş, fedakârca görev yapan tüm sağlık personeline kolaylıklar diledi.

Yetkililer, yaralı öğrencilerin tedavi süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü ve durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.