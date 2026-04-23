Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk periyodu 19-16 önde kapattı. Dengeli geçen mücadelenin ilk yarısında üstünlüğünü koruyan Kipaş İstiklal Basketbol, soyunma odasına 41-37’lik skorla önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan TED Ankara Kolejliler, farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. Ancak taraftar desteğini arkasına alan temsilcimiz, geri dönüşe imza atarak üçüncü çeyreği 58-58 eşitlikle tamamladı.

Son çeyrekte sahada adeta fırtına gibi esen Kipaş İstiklal Basketbol, üstün performansıyla parkeden 79-72 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi ise Gaziantep Basketbol oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kipaş İstiklal Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş’ın basketbol tarihinde önemli bir sürece tanıklık ettiğini belirterek elde edilen başarının büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Başantrenör Serkan Erdoğan ise takımın ilk sezonunda yakaladığı bu başarının küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, play-off’a kalmanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Takım kaptanı Burak Selen de zorlu süreçlere rağmen hedeflerinden sapmadıklarını belirterek, “Kötü gidişata rağmen hedeften kopmadık. Bu bizim ikinci yılımız, zamanla daha da güçleneceğiz” dedi.

Kipaş İstiklal Basketbol, şimdi gözünü çeyrek finalde oynayacağı Gaziantep Basketbol karşılaşmasına çevirdi.