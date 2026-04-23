Güvenlik Sistemi Baştan Kuruluyor

Okullara yönelik saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir güvenlik konsepti üzerinde çalıştı. Açıklamaya göre mevcut sistem tamamen güncellenerek 7 basamaklı güvenlik modeli devreye alınacak.

Yeni modelle birlikte risk analizlerinden fiziki önlemlere kadar tüm süreçler yeniden yapılandırılacak.

Okul Giriş-Çıkışları Sıkı Denetimde

Yeni düzenlemeyle birlikte:

Okul giriş ve çıkışları daha sıkı kontrol edilecek

Okul çevresinde denetimler artırılacak

Güvenlik güçlerinin sahadaki varlığı güçlendirilecek

Bu adımlarla olası tehditlere karşı önleyici bir güvenlik hattı oluşturulması hedefleniyor.

Karakolla Okul Arasında Erken Uyarı Sistemi

Modelin en dikkat çeken başlıklarından biri de erken uyarı sistemi oldu. Okullar ile en yakın karakol arasında kurulacak sistem sayesinde risk durumlarında hızlı müdahale sağlanacak.

Güvenlik Kurulu Oluşturulacak

Her okul için özel bir güvenlik yapısı kurulacak. Bu kapsamda:

Okul yöneticileri

Emniyet birimleri

Sosyal hizmet uzmanları

bir araya gelerek okul bazlı güvenlik kurulları oluşturacak ve tehdit analizlerini birlikte yürütecek.

Psikolojik Takip ve Sağlık Destek Mekanizması

Toplum sağlığı merkezleri de sürece dahil edilecek. Psikolojik veya psikiyatrik destek ihtiyacı olan öğrenciler düzenli olarak izlenecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Siber Tehditlere Yakın Takip

Yeni modelde dijital güvenlik de önemli yer tutuyor.

Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri sosyal medya ve oyun platformları üzerinden risk altındaki öğrencileri takip ederek olası tehlikelere karşı önlem alacak.

Bakanlıklar Arası Koordinasyon

Eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanında görevli bakanlıklar arasında veri paylaşımı sağlanarak süreç bütüncül şekilde yürütülecek.

Bu sayede öğrencilerin hem fiziksel hem de psikolojik güvenliği birlikte ele alınacak.

Okullarda Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları

Yeni sistem kapsamında öğrencilere yönelik:

Güvenlik eğitimleri

Seminerler

Farkındalık programları

düzenlenecek. Amaç, öğrencilerin bilinç düzeyini artırarak riskleri en aza indirmek.