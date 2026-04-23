Güvenlik Sistemi Baştan Kuruluyor
Okullara yönelik saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir güvenlik konsepti üzerinde çalıştı. Açıklamaya göre mevcut sistem tamamen güncellenerek 7 basamaklı güvenlik modeli devreye alınacak.
Yeni modelle birlikte risk analizlerinden fiziki önlemlere kadar tüm süreçler yeniden yapılandırılacak.
Okul Giriş-Çıkışları Sıkı Denetimde
Yeni düzenlemeyle birlikte:
- Okul giriş ve çıkışları daha sıkı kontrol edilecek
- Okul çevresinde denetimler artırılacak
- Güvenlik güçlerinin sahadaki varlığı güçlendirilecek
Bu adımlarla olası tehditlere karşı önleyici bir güvenlik hattı oluşturulması hedefleniyor.
Karakolla Okul Arasında Erken Uyarı Sistemi
Modelin en dikkat çeken başlıklarından biri de erken uyarı sistemi oldu. Okullar ile en yakın karakol arasında kurulacak sistem sayesinde risk durumlarında hızlı müdahale sağlanacak.
Güvenlik Kurulu Oluşturulacak
Her okul için özel bir güvenlik yapısı kurulacak. Bu kapsamda:
- Okul yöneticileri
- Emniyet birimleri
- Sosyal hizmet uzmanları
bir araya gelerek okul bazlı güvenlik kurulları oluşturacak ve tehdit analizlerini birlikte yürütecek.
Psikolojik Takip ve Sağlık Destek Mekanizması
Toplum sağlığı merkezleri de sürece dahil edilecek. Psikolojik veya psikiyatrik destek ihtiyacı olan öğrenciler düzenli olarak izlenecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacak.
Siber Tehditlere Yakın Takip
Yeni modelde dijital güvenlik de önemli yer tutuyor.
Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri sosyal medya ve oyun platformları üzerinden risk altındaki öğrencileri takip ederek olası tehlikelere karşı önlem alacak.
Bakanlıklar Arası Koordinasyon
Eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanında görevli bakanlıklar arasında veri paylaşımı sağlanarak süreç bütüncül şekilde yürütülecek.
Bu sayede öğrencilerin hem fiziksel hem de psikolojik güvenliği birlikte ele alınacak.
Okullarda Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları
Yeni sistem kapsamında öğrencilere yönelik:
- Güvenlik eğitimleri
- Seminerler
- Farkındalık programları
düzenlenecek. Amaç, öğrencilerin bilinç düzeyini artırarak riskleri en aza indirmek.