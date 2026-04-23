Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 23 Nisan Perşembe günü belediyeye ait şehir içi toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte, belediye bünyesindeki otobüsler sadece çocuklara değil, gün boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak. Böylece aileler, çocuklarıyla birlikte şehir genelinde düzenlenecek 23 Nisan etkinliklerine herhangi bir ulaşım ücreti ödemeden katılım sağlayabilecek.