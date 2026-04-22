Şehit Öğretmenler Abidesi’nde Anma

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrenci Fatma Nur Çelik için oluşturulan kabirlere karanfiller bırakıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte anma kapsamında fidan dikimi yapıldı.

“Karanlık Yapılar Birliği Hedef Alıyor”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, son dönemde yaşanan saldırıların toplumsal birlik ve beraberliği hedef aldığını belirtti.

Tekin, bu tür olayların özellikle toplumda dayanışmanın arttığı dönemlerde ortaya çıktığına dikkat çekerek, çocukların bu süreçte hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Okullarda Güvenlik Artıyor

Bakan Tekin, yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Okullarda güvenliği artırmak için kısa vadeli tedbirlerin hayata geçirildiğini vurgulayan Tekin, güvenlik güçlerinin sahada aktif görev yaptığını söyledi.

Velilere Mesaj: “Çocuklar Güvende”

Velilere de çağrıda bulunan Tekin, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam ettiğini belirterek, ailelerin endişe duymaması gerektiğini ifade etti.

“Velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebilir” mesajı verildi.

Yeni Tedbirler Yakında Açıklanacak

Bakan Tekin, mevcut önlemlerin yanı sıra yeni güvenlik uygulamalarının da hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.