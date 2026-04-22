Motorinde Beklenen İndirim

Akaryakıt piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,33 TL indirim yapılması öngörülüyor.

Bu indirimle birlikte pompa fiyatlarının önemli ölçüde gerilemesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde Yeni Fiyatlar

İndirimin ardından motorin fiyatlarının:

İstanbul’da: 69,26 TL

69,26 TL Ankara’da: 70,38 TL

70,38 TL İzmir’de: 70,66 TL

70,66 TL Doğu illerinde: 72,12 TL

seviyelerine düşmesi bekleniyor.

Petrol Fiyatları Neden Düştü?

Son dönemde ABD, İsrail ve İran hattında artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekmişti. Ancak ateşkes beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.

Bu gelişme, doğrudan akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Eşel Mobil Sistemi Nasıl Etkiliyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, zamların doğrudan pompaya yansımasını engelliyor.

Bu sistem kapsamında:

Artışların bir bölümü ÖTV’den karşılanıyor

Böylece fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki etkisi azaltılıyor

Benzinde uygulama devam ederken, motorinde ÖTV sınırının dolması nedeniyle fiyat değişimleri doğrudan pompaya yansıyor.