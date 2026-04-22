Politika Faizi Değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Ayrıca:

Gecelik borç verme faizi: %40

Gecelik borçlanma faizi: %35,5

olarak korunmaya devam edildi.

Enflasyon Mesajı: Nisan’da Artış Sinyali

Merkez Bankası açıklamasında, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde gerileme yaşandığına dikkat çekildi.

Ancak öncü veriler, nisan ayında sınırlı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor.

Özellikle:

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma

Jeopolitik gelişmeler

enflasyon üzerinde risk oluşturan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Ekonomide Yavaşlama Sinyali

Açıklamada, ekonomik aktivitede yavaşlama eğilimi görüldüğü belirtilirken, bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle maliyet artışları ve talep dengesi üzerinden oluşabilecek ikincil etkilerin kritik olduğuna dikkat çekti.

Hedef: Yüzde 5 Enflasyon

Merkez Bankası, orta vadeli hedefin %5 enflasyon olduğunu hatırlatarak, tüm politika adımlarının bu hedef doğrultusunda atılacağını açıkladı.