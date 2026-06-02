Altında Sert Düşüş! Ons Altın 3 Ay Üst Üste Geriledi

Altın piyasasında son aylarda yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yılın başında tarihi zirveleri test eden ons altın, son üç aylık süreçte düşüş eğilimine girerek önemli kayıplar yaşadı.

Uzmanlar, düşüşün temel nedenleri arasında Orta Doğu'daki savaş, yükselen enerji fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik değişen beklentileri gösteriyor.

Orta Doğu Gerilimi Piyasaları Sarstı

ABD ile İran arasında şubat ayının sonunda başlayan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açan gelişmeler, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı.

Süreç boyunca taraflardan gelen açıklamalar piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olurken, enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş merkez bankalarının para politikası beklentilerini tamamen değiştirdi.

Özellikle petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları güçlendirmesi, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Fed İçin "Şahin" Beklentiler Güçlendi

Savaş öncesinde ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gitmesi beklenirken, son gelişmelerin ardından bu beklentiler büyük ölçüde değişti. Piyasalarda artık Fed'in faiz indirimine gitmeyeceği, hatta enflasyon baskısının sürmesi halinde yıl sonuna kadar faiz artırımı yapabileceği konuşuluyor. Fed'e yönelik güçlenen "şahin" beklentiler ise başta altın olmak üzere kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturdu.

Ons Altın Rekordan Sert Düşüşe Geçti

Yıla 4 bin 313 dolar seviyesinde başlayan ons altın, ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek tarihi zirvesini gördü.

Ocak ayını yüzde 12,4 yükselişle 4 bin 849 dolardan kapatan altın, şubat ayında da yükselişini sürdürerek yüzde 8,5 prim yaptı ve 5 bin 263 dolara ulaştı. Ancak mart ayında tablo tamamen değişti. Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle ons altın mart ayında 4 bin 99 dolara kadar geriledi. Mart ayındaki düşüş yüzde 11,32 olarak kayıtlara geçti. Bu sert düşüş, 2008 küresel finans krizinden bu yana altının yaşadığı en büyük aylık kayıp olarak dikkat çekti.

Düşüş Serisi 3 Aya Çıktı

Nisan ayında yüzde 1 değer kaybeden ons altın, mayıs ayında da yüzde 1,77 gerileyerek 4 bin 540 dolar seviyesine indi. Böylece ons altın üst üste üç ay boyunca değer kaybetmiş oldu. Uzmanlar, piyasadaki belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor.

Gümüşte Toparlanma Sinyali

Altındaki sert hareketlilik gümüş piyasasını da etkiledi. Yıla 71 dolardan başlayan ons gümüş, ocak ayında 121,7 dolarla rekor seviyeyi gördü. Şubat ayında yükselişini sürdüren gümüş, mart ayında ise sert düşüş yaşayarak 61 dolara kadar geriledi.

Mart ayında yüzde 19,9 değer kaybeden gümüş, nisan ayında da düşüşünü sürdürdü. Ancak mayıs ayında toparlanma sinyali veren ons gümüş, yüzde 2,1 yükselişle 75,3 dolara çıktı.

Yatırımcılar Gözünü Fed'e Çevirdi

Piyasalarda şimdi gözler ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlara çevrildi. Analistler, jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve enflasyon verilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Özellikle Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajların önümüzdeki dönemde altın piyasasında yeni dalgalanmalara neden olabileceği değerlendiriliyor.