Altın fiyatlarında yeni haftaya yükselişle başlandı. Cuma günü ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, haftanın ilk işlem gününde yeniden yukarı yönlü hareket etti.

Önceki işlem gününü yüzde 0,4 düşüşle 6 bin 626 liradan kapatan gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1’e yakın yükselişle 6 bin 691 lira seviyesine çıktı.

Piyasada çeyrek altın 11 bin 40 lira, Cumhuriyet altını ise 43 bin 940 liradan satışa sunuluyor.

Ons altın da yükselişte

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yükseliş gösterdi. Ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 553 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD-İran gelişmeleri piyasayı etkiledi

Piyasalardaki hareketlilikte uluslararası gelişmeler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin olumlu ilerlediğine yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda iyimserliği artırdı.

ABD ile İran arasında olası uzlaşının enerji piyasalarında tansiyonu düşürebileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında sert gerileme yaşanırken, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki düşüş altına destek verdi.

Yatırımcıların gözü verilerde

Ekonomi çevreleri bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisini takip ederken, küresel piyasalarda veri akışının daha sakin olması bekleniyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çekiyor.