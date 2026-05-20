Altın Piyasasında Düşüş Rüzgarı

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında düşüş eğilimi devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilme, yurt içi piyasalarda da gram altın fiyatlarını aşağı çekti. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın, yatırımcısına kısa vadede kayıp yaşatmaya başladı.

Piyasalarda yaşanan son hareketlilikle birlikte gram altın, yaklaşık son iki ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar?

Saat 11.00 itibarıyla piyasada öne çıkan altın satış fiyatları şöyle:

Ons altın: 4.476 dolar

Gram altın: 6.566 TL

Çeyrek altın: 10.698 TL

Yarım altın: 21.397 TL

Tam altın: 42.376 TL

Cumhuriyet altını: 42.662 TL

Reşat altını: 42.694 TL

Ata altını: 43.700 TL

Gremse altın: 105.940 TL

Altın Neden Düşüyor?

Altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında küresel ekonomik gelişmeler bulunuyor. Özellikle ABD dolarının güç kazanması, altının diğer para birimleriyle yatırım yapanlar açısından daha pahalı hale gelmesine neden oluyor. Bu da talebi baskılıyor.

Bunun yanında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi olmayan altını yatırımcı açısından daha az cazip hale getiriyor.

Fed Kararları Yakından İzleniyor

Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Fed’in faiz politikasına ilişkin vereceği yeni sinyallerin, altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Uzmanlar, faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin altın üzerindeki baskıyı artırdığını değerlendiriyor.

Jeopolitik Riskler Dengeyi Değiştirebilir

ABD ile İran arasında zaman zaman yükselen tansiyon da piyasaların radarında yer alıyor. Jeopolitik risklerin yeniden artması halinde yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak altına yönelmesi ve fiyatlarda toparlanma görülmesi ihtimali değerlendiriliyor.