Dulkadiroğlu’nun en yoğun kullanılan ulaşım akslarından biri olan Şeyh Şamil Caddesi’nde sıcak asfalt serimi tüm hızıyla devam ediyor. Doğukent, Güneşevler ve Akyar’a ulaşım sağlayan Şeyh Şamil Caddesi’nde, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yıpranan yol yüzeyi modern asfalt uygulamalarıyla yenileniyor.

1 Kilometrelik Kısımda Asfalt Serimi Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinden Doğukent istikametine giden güzergahta yaklaşık 1 kilometrelik bölümde sıcak asfalt serimini tamamladı. Şeyh Şamil Kavşağı ile Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Kavşağı arasındaki bölümde gerçekleştirilen çalışmalarla yol, daha modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Çalışmalar Karşı Şeritte Devam Ediyor

İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, bu kez Doğukent’ten şehir merkezine geliş yönündeki şeritte çalışmalara başladı. İki kavşak arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde sürdürülen sıcak asfalt serimiyle birlikte güzergahın her iki yönünün de kısa süre içerisinde tamamen yenilenmesi hedefleniyor.

Hedef Daha Güvenli ve Konforlu Ulaşım

Çalışmalar süresince trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı bölgede, ekipler asfalt serimini titizlikle sürdürüyor. Özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu Şeyh Şamil Caddesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin artırılması ve ulaşım konforunun üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.