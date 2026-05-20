AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen “Dulkadiroğlu Aile Buluşması” programında konuşan Kahramanmaraş milletvekilleri, AK Parti teşkilat yapısındaki kardeşlik ruhu, birlik ve beraberlik anlayışına dikkat çekti. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan güçlü teşkilat yapısının Türkiye’nin dört bir yanında aynı dayanışma ruhuyla yoluna devam ettiği vurgulandı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan milletvekilleri, AK Parti’nin yalnızca bir siyasi hareket olmadığını, aynı zamanda güçlü bir aile yapısı oluşturduğunu ifade etti. Teşkilatlar arasında kurulan dayanışma kültürünün yıllar içerisinde daha da güçlendiği belirtilirken, bu birlikteliğin en zorlu dönemlerde dahi dimdik ayakta kaldığı kaydedildi.

Konuşmalarda, teşkilat mensuplarının sahada büyük bir özveriyle görev yaptığına dikkat çekilerek, vatandaşla kurulan güçlü bağın AK Parti’nin en önemli gücü olduğu ifade edildi. Özellikle Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde bu birlik ve dayanışma ruhunun önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, teşkilatların bu süreçte önemli sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı program, teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.