Gecenin onur konuğu, Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ile memlekete katkı sunacak projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mehmet Sağlam, türkülerin kendisini derinden etkilediğini belirterek, kültürel değerlerin insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşan Sağlam, Amerika’da akademik kariyerine devam etmesi yönünde teklif aldığını ancak memleket sevgisi nedeniyle Türkiye’ye dönmeyi tercih ettiğini söyledi. Sağlam, “Ülkeme hizmet etmek için döndüm. Bugün geriye baktığımda ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum” dedi.

Kahramanmaraş Kültür Derneği Başkanı Faruk Bilsin ise Ankara’daki Kahramanmaraşlıların daha organize hareket etmesi gerektiğini belirterek, ortak akıl ve güç birliği vurgusu yaptı. Kahramanmaraş’ın köklü tarihi, kültürü ve milli değerlere bağlılığıyla önemli bir şehir olduğunu ifade eden Bilsin, başkentte oluşturulacak güçlü bir dayanışmanın şehrin sorunlarının çözümünde etkili bir lobi gücü oluşturacağını kaydetti.

Bu tür buluşmaların yalnızca sosyal etkinlik olmadığını, aynı zamanda stratejik değerlendirmelerin yapıldığı platformlar olduğunu belirten Bilsin, toplantıların düzenli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Koordinasyonunu yapımcı, yönetmen ve sinema sanatçısı Mehmet Emin Eren’in üstlendiği gecede sanatçılar Cahit Çiftçi, Abuzer Köseler, Selami Parmaksız ve Bahri Ulu sahne alarak katılımcılara türkü dolu unutulmaz anlar yaşattı.

Programa eski bürokratlar, iş insanları, spor camiasından isimler ve kamu yöneticileri de katıldı. Gecede hem kültürel bağların güçlendirilmesi hem de Kahramanmaraş için ortak hareket etme iradesi ön plana çıktı.