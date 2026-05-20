Konuşmasında AK Parti teşkilatlarının vatandaşlarla güçlü bağ kuran önemli bir yapı olduğuna vurgu yapan Başkan Görgel, sahada yürütülen çalışmaların şehir yönetimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Teşkilatların vatandaşın talep ve beklentilerini doğrudan dinleyen, çözüm süreçlerine katkı sunan önemli bir görev üstlendiğini belirten Görgel, dayanışma kültürünün her zaman ön planda tutulduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin sadece siyasi organizasyonlar için değil, şehrin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını kaydeden Görgel, Kahramanmaraş’ın güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu ifade etti.

Deprem sonrası yeniden inşa sürecine de değinen Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Belediyeler ile teşkilatların koordineli hareket ettiğini vurgulayan Görgel, şehrin her alanda yeniden toparlanması için ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Başkan Görgel, birlik ruhunun korunarak şehre hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.