Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Hartlap bıçakları, keskinliği, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 150 yıldır, 7 kuşaktır sürdürülen bıçakçılık geleneğini devam ettiren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Kurban Bayramı öncesinde artan taleplere yetişebilmek için yoğun mesai yapıyor.

İşletme sahibi Bahattin Çelik, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle bıçak bileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, bayram yaklaştıkça yoğunluğun ciddi şekilde arttığını belirtti.

Vatandaşların son günlerde mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını erkenden tamamlaması gerektiğini ifade eden Çelik, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların hem kaliteli hem de doğru ebatta seçilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları’nda her bütçeye uygun kaliteli ürün seçeneklerinin bulunduğunu belirten Çelik, hem profesyonel kasaplara hem de vatandaşlara yönelik dayanıklı ve güvenli kullanım sunan ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Çevre illerden de yoğun talep aldıklarını belirten Çelik, Kayseri, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok şehirden vatandaşların Hartlap bıçaklarını tercih ettiğini ifade etti.

Kurban Bayramı hazırlığında kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı ürün arayan vatandaşlar için Hartlap bıçakları yine ön plana çıkarken, ustalar “son günü beklemeyin” çağrısını yineliyor.