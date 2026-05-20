Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, anlamlı bir organizasyonla kutlandı. Tatlıpark öncülüğünde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Konvoyla 19 Mayıs Coşkusu

“Atamızın izinde, gençliğin gücüyle” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek kırmızı-beyaz bir konvoy oluşturdu.

EXPO 2023 yanındaki bisiklet yolunda toplanan katılımcılar, kornalar eşliğinde Onikişubat’tan Büyük Sır Ortaokulu’na kadar coşkulu bir yolculuk gerçekleştirdi. Şehir merkezinden kırsala taşınan bayram coşkusu, güzergâh boyunca vatandaşların da ilgisini çekti.

Çocuklar İçin Unutulmaz Gün

Etkinlikte çocuklar için birbirinden renkli programlar düzenlendi. Çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçiren çocuklara hediyeler dağıtılırken, dondurma ikramı da yapıldı.

Etkinlik alanındaki neşe dolu anlar, 19 Mayıs’ın coşkusunu daha da artırdı.

Zeybek Gösterisi Büyük Alkış Aldı

Programın dikkat çeken anlarından biri ise 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli tarafından sahnelenen zeybek gösterisi oldu. Katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlenen gösteri, organizasyona ayrı bir anlam kattı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, yalnızca bir bayram kutlaması değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği oldu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katkı sunduğu etkinlikte aileler ve çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Katılımcılar, anlamlı organizasyon için Tatlıpark’a ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.