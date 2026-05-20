Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında araçlar ve sürücüler tek tek denetlenirken, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlem yapıldı.

Denetim sırasında polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan aracın plakası ve ilerlediği güzergâh, anında diğer ekiplere bildirildi. Yapılan koordineli çalışma sonucu araç kısa süre içerisinde yakalandı. Yakalanan sürücü üzerinde yapılan kontrollerde şahsın ehliyetsiz olduğu belirlendi.



Trafik ekipleri tarafından sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplam 330 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı şekilde kullanılan otomobilin ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği öğrenildi. Araç, işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.