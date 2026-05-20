Edinilen bilgiye göre, yangın Onikişubat ilçesine bağlı Maarif Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede binayı dumanla kapladı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken içeride mahsur kalan engelli vatandaşı güvenli şekilde binadan çıkardı. Dumandan etkilenen ve üst katlarda mahsur kalan 3 vatandaş ise merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Başarılı müdahaleyle olası bir facianın önüne geçilirken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.