AK Parti teşkilat mensuplarını bir araya getiren programa; AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal , Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, Onikişubat ilçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ile çok sayıda partili katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, AK Parti teşkilatlarının Türkiye’nin en güçlü siyasi organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, teşkilat ruhunun birlik ve beraberlikle daha da güçlendiğini ifade etti.

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ise teşkilat yapısının güçlü bir aile anlayışı üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, sahadaki çalışmaların bu birlik ruhuyla sürdürüldüğünü söyledi. Çam, Dulkadiroğlu teşkilatının vatandaşlarla güçlü bağ kurmaya devam ettiğini belirterek, yeni hizmet binasının da teşkilat çalışmalarına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Programda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, teşkilat mensuplarıyla yapılan buluşmada önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşma, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve karşılıklı sohbetlerin ardından sona erdi.