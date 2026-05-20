Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açılan manevi tazminat davasına ilişkin mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştı.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hukuk yoluna başvurduklarını hatırlattı.
Mahkemeden Tazminat Kararı
Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı’na yönelik “yakışıksız ifadeler” ve “haksız ithamlar” bulunduğu gerekçesiyle açılan davanın sonuçlandığını belirtti.
Aydın açıklamasında,
“Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir” ifadelerini kullandı.
Süreç Nasıl Başladı?
Dava, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Temmuz 2025’te yaptığı konuşmanın ardından başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, açıklamalardaki ifadelerin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle manevi tazminat talebiyle yargıya başvurmuştu.