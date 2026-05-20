Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aslan'ın ailesini ziyaret etti.

Grup başkanı Hacı Demir, gazetecilere açıklamasında Mustafa Aslan'ı sağlığına kavuşmasının ardından İstanbul'da bir Beşiktaş maçında ağırlamak istediklerini söyledi.

Demir, "Mustafa kardeşimizin dualarımızla yanında olduğumuzu ifade etmek için ailesini ziyaret ettik. İnşallah sağlığına kavuşacak. İyileşmesinin ardından kendisini Beşiktaş’ımızın bir maçında ağırlayıp Beşiktaş Müzesi’ni gezdirmek istiyoruz." dedi.

Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan da ziyaretten memnuniyeti dile getirerek oğlunun sağlığı için dua beklediklerini aktardı.



Grup, ziyaretin ardından Sezai Karakoç İlkokulu'nu da ziyaret ederek öğrencilere forma verdi.